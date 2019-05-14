В Австралии 550 человек эвакуировали из-за вони от экзотического фрукта дуриана

В Австралии 550 человек эвакуировали из библиотеки университета Канберры из-за запаха экзотического фрукта дуриана.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The Canberra Times».

Инцидент произошел утром в пятницу, 10 мая. Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пожарных вызвали в кампус из-за сильного запаха газа. Спустя час ведомство заявило, что нашло источник запаха и разрешило людям вернуться в здание, но не сообщило, что стало причиной эвакуации.

Библиотека университета в своем фейсбуке уточнила, что пожарных вызвали из-за оставленного кем-то в одной из мусорных корзин рядом с системой вентиляции дуриана. Персонал отметил, что если студенты сделали это специально, то речь идет о несоответствующем поведении, а если случайно – об отсутствии здравого смысла. В итоге фрукт вынесли из здания в мешке.

Дуриан – фрукт, растущий в тропических лесах Юго-Восточной Азии. В нем содержится 44 ароматических соединения, которые создают запахи, похожие на запах от тухлого яйца до карамели. Австралийский научный портал ScienceAlert расположил аромат дуриана на втором месте рейтинга самых отвратительных в мире. В некоторые места фрукт проносить запрещено, например, в метро Сингапура.

В ноябре 2018 года в Индонезии авиаперевозчик Sriwijaya Air задержал один из рейсов самолета на час из-за жалоб пассажиров на запах дуриана, две тонны которого были загружены в грузовой отсек лайнера.

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