В Луганской области пассажир выбросил из поезда пакет с 27 гранатами

В Луганской области на железнодорожной станции Рубежное пассажир выбросил из поезда пакет, в котором были 27 гранат.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, один из пассажиров узнал, что поезд осматривает полицейский-кинолог со служебной собакой, и выбросил пакет с 17 гранатами Ф-1 и 10 РГД-5.

«Видимо, нервы сдали в ожидании полицейских. 27 гранат не попали в мирные города и поселки нашей страны, благодаря работе полицейских сохранена жизнь многих людей», - сообщил Аброськин.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция и СБУ изъяли у николаевца пять гранат и 500 патронов.