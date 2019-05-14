На трассе на Николаевщине во время движения загорелся прицеп грузовика – огонь уничтожил упаковки с соком

Ночью во вторник, 14 мая, в Николаевской области спасатели дважды привлекались для ликвидации пожаров автомобилей.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

14 мая в 1:48 на линию «101» поступила информация о пожаре автомобиля «Hyundai Sonata» на улице Короткой Корабельного района. Николаева.

По указанному адресу выехал дежурный караул 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожар в 1:54 пожар был локализован, в 2:19 – ликвидирован на площади 2 квадратных метра.

Во второй раз, в 3:24 в Службу спасения «101» сообщили о пожаре прицепа грузового автомобиля «SCANIA», который загорелся во время движения на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Зайчевское.

Водитель заметил возгорание и отцепил прицеп от кабины и вызвал спасателей. Пожарно-спасательное отделение 16-й части в 03:38 пожар локализовало, в 4:03 - ликвидировало на площади 20 квадратных метров. Огнем уничтожена часть груза (тетрапак сока).

Всего с ГСЧС задействовалось 11 человек личного состава и три единицы техники. На местах обоих событий работали сотрудники правоохранительных органов. Причины пожаров устанавливаются.

Напомним, что ранее в Николаеве пожарные потушили гараж, в результате чего автомобиль «Toyota» полностью сгорел.