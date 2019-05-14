В Николаеве из-за сгоревшей на плите еды произошел пожар в многоэтажке – спасатели вывели из огня мужчину

За сутки, 13 мая, в частном секторе Новоодесского, Березанского, Первомайского районов и Николаева произошло четыре пожара. Во время одного из них пожарные спасли человека.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 22:18 спасателям сообщили о пожаре в квартире на улице О. Ольжича Николаева. Прибывшие два отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что из окна квартиры на третьем этаже девятиэтажного жилого дома идет дым.

С помощью спецоборудования спасатели открыли дверь и вывели из задымленного помещения на свежий воздух 39-летнего мужчину. От госпитализации он отказался. В 22:29 возгорание на незначительной площади локализовали, а в 22:30 - ликвидировали. По предварительным данным его причиной стало подгорание еды на плите.

Всего к тушению пожаров от ГСЧС привлекалось 23 человека личного состава, 5 единиц техники и отделение местной пожарной команды «Подгородняя». Дополнительно привлекались сотрудники правоохранительных органов, карета скорой медицинской помощи и аварийная бригада ОАО «Николаевоблэнерго».

Ранее сообщалось, что в селе на Николаевщине произошел пожар на летней кухне частного дома.