В Николаеве на проспекте столкнулись три легковушки

Во вторник, 14 мая, в Николаеве на проспекте Героев Украины произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех легковых автомобилей.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, все автомобили двигались по проспекту со стороны Киевского шоссе в направлении Ингульского моста. Автомобиль «ВАЗ» приостановился в районе ТРЦ «Магелан», в это время за ним притормозил «Volkswagen», в который сзади въехал «Daewoo». От удара последнего «Volkswagen» столкнулся с «ВАЗ».

В результате аварии никто не пострадал, все транспортные средства получили незначительные механические повреждения.

Фото: Новости-Н

Напомним, что ранее в Николаеве на проспекте Центральном «Таврия» проехала на красный свет и протаранила «Toyota».