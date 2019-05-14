В Киеве активисты митинговали с требованием отставки Луценко и Авакова – у здания МВД произошла потасовка с полицией

Общественные активисты утром 14 мая устроили акцию с требованием отставки генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает «Левый берег».

Сначала они заклеили ограничительной лентой вход в здание Генеральной прокуратуры на Резницкой улице красно-белой ограничительной лентой. Таким образом участники протеста хотели показать, что ведомство под руководством Луценко стало «токсичным».

Потом мирная акция переместилась под здание МВД на улице Богомольца. Там ее встретила полиция, которая не позволила заклеить вход в министерство. Произошла небольшая стычка, и в итоге протест ограничился небольшим митингом.

В результате потасовки полиция сначала задержала председателя ОО «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина, а затем отпустила. Полиция оттеснила активистов, пришедших с призывами об отставке и санкции против руководителя министерства Арсена Авакова.

Під МВС поліція не дає проводити акцію. Утримують активістів pic.twitter.com/qrF6PZzM14 — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 мая 2019 г.

В то же время, им удалось передать представителю приемной ведомства Николаю Ковальчуку табличку с требованиями для Авакова. Активисты отмечают, что Ковальчук не объяснил, почему на здание МВД нельзя повесить ленту.

Организаторы акции считают, что реформы прокуратуры и органов внутренних дел провалились и ответственность за это несут лично Аваков и Луценко.

«Правоохранительные органы вместо борьбы с коррупцией возглавили ее, а вместо ареста уголовных авторитетов стали их лучшими друзьями», - говорилось в анонсе акции протеста.

Напомним, ранее Луценко заявил, что не видит ни юридических, ни моральных оснований для своей отставки.