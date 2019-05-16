В Николаеве сухое дерево упало на внедорожник

В Николаеве днем 16 мая в районе пересечения улиц Спасская и Наваринская сухое дерево упало на припаркованный внедорожник «Volkswagen».
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил николаевский бизнесмен Игорь Павлов.
Судя по фото, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, автомобиль не получил серьезных повреждений.
«Хозяйке можно посочувствовать. Куда смотрят коммунальные службы?» - написал Павлов.
Напомним, что ранее в Николаеве ветка упала на «маршрутку», в результате инцидента пострадали три человека.