В Николаеве сухое дерево упало на внедорожник

В Николаеве днем 16 мая в районе пересечения улиц Спасская и Наваринская сухое дерево упало на припаркованный внедорожник «Volkswagen».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил николаевский бизнесмен Игорь Павлов.

Судя по фото, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, автомобиль не получил серьезных повреждений.

«Хозяйке можно посочувствовать. Куда смотрят коммунальные службы?» - написал Павлов.

Напомним, что ранее в Николаеве ветка упала на «маршрутку», в результате инцидента пострадали три человека.