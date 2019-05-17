В Николаеве двухлетний ребенок застрял головой в решетке – его доставали спасатели

В Николаеве спасатели помогли выбраться двухлетнему ребенку, голова которого застряла в решетке.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

16 мая в 17:00 от взволнованной женщины поступил звонок спасателям о том, что ее двухлетний сын застрял головой в балконной решетке квартиры на первом этаже. Инцидент произошел на улице Генерала Карпенко в Заводском районе Николаева. По указанному адресу выехало отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Как выяснилось, ребенок взобрался на стул и случайно попал в железную «ловушку». Спасатели с помощью ручного гидравлического резака распилили элементы решетки и освободили мальчика. К счастью, он чувствовал себя хорошо и был полностью невредимым.

Напомним, как в Южноукраинске ребенок застрял ногой в бетонном лабиринте.