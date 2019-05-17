На проспекте в Николаеве мотоциклист врезался в припаркованный внедорожник – пострадавшего забрали медики

В Николаеве в пятницу, утром 17 мая, водитель мотоцикла пострадал в результате столкновения с припаркованным внедорожником.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаев и область».

Мотоциклист двигался по проспекту Центральном со стороны улицы Пушкинской в направлении улицы Рюмина.

Во время движения он допустил столкновение с припаркованным справа «Volkswagen Amarok».

В результате происшествия мотоциклист получил травмы неизвестно степени и его госпитализировали медики.

На месте происшествия подробные обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Напомним, как в США трое мотоциклистов из кортежа Президента Трампа попали в ДТП.