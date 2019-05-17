В Одесский аэропорт из-за сообщения о «минировании» экстренно сел самолет Киев-Египет

Самолет, совершавший рейс из Киева в Египет утром 17 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы.

Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Посадка была связана с анонимным сообщением о взрывном устройстве, которое якобы находилось на борту самолета.

- Около 5 утра в Малиновский отдел полиции Одессы поступило сообщение от Украэроруха о том, что борт сообщением «Борисполь» – Шарм-эль-Шейх был посажен в аэропорту Одессы из-за сообщения о заминировании, – отметил Тракало.

По его словам, самолет авиакомпании Wind Rose посадили около 4:30.

- На место выехали взрывотехники и кинологи, они обследовали борт и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов, – рассказал спикер полиции.

Согласно расписанию на сайте «Борисполя», самолет, который вынужденно сел в Одессе, вылетел из столицы в 03:20.

По данным издания «Думская», после проверки, в 10:20 самолет снова полетел в Египет.

Напомним, в день памяти Чернобыльской трагедии неизвестный сообщил о «минировании» Южно-Украинской АЭС – тревога не подтвердилась.