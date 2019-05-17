В Первомайске водитель минивэна сбил велосипедиста

В Первомайске 17 мая водитель легкового автомобиля «Renault Dokker» возле супермаркета сбил 66-летнего велосипедиста.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось на улице Грушевского. В результате ДТП велосипедист получил травмы, его доставили в больницу, где оказали первую неотложную помощь. Водитель легковушки не травмировался.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Полицейские просят граждан, которые стали свидетелями указанного ДТП или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в следственное отделение Первомайского отдела полиции по адресу: улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 068-314-2949, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве «маршрутка» зацепила 11-летнюю девочку и уехала.