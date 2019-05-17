В Кривом Роге «маршрутка» столкнулась с «Geely» и вылетела на тротуар

В Кривом Роге в пятницу, 17 мая, маршрутное такси въехало в остановку, на которой находились люди.

Об этом сообщает Первый Криворожский.

Так, маршрутное такси, следующее по маршруту №261, столкнулось с автомобилем «Geely». На момент аварии в салоне маршрутки были пассажиры. От силы удара «маршрутка» вылетела с проезжей части на тротуар.

Водитель маршрутного такси ехал на «желтый» сигнал светофора. Водитель за рулем «Geely» поворачивал в сторону улицы Содружества. По словам очевидцев происшествия, водитель за рулем легковушки не пропустил «маршрутку» №261.

В результате столкновения, по предварительной информации, пострадали два человека. Среди пострадавших - пассажир маршрутного такси и водитель «Geely», которая находится в шоковом состоянии.

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