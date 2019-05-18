На Луганщине в отделении банка мужчина подорвал себя на гранате еще шестеро пострадали

В пятницу, 17 мая, в Старобельске, Луганская область, мужчина взорвал гранату в одном из филиалов «ПриватБанка».

Об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

Пять гражданских лиц получили телесные повреждения разной степени тяжести. Двое из пострадавших — это сотрудники банка, трое — местные, которые на момент происшествия были в банке.

Также телесные повреждения получил и сотрудник полиции. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Угрозы для жизни потерпевших нет. Мужчина, который подорвал гранату, погиб на месте.

На данный момент на месте происшествия находятся руководители ГУНП, представители прокуратуры, СБУ, ГСЧС. Место происшествия ограждено, на месте работают сотрудники следственно-оперативных групп ГУНП и Старобельского отдела полиции и специалисты-взрывотехники.

Напомним, в Одессе на гранате подорвался местный активист и участник АТО.