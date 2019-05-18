На Житомирщине мощный смерч за несколько минут уничтожил 100 гектаров леса

Ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского ОУЛМГ, передает местное издание 04141.

Смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу, беспощадно изуродовал лес. Деревья были уничтожены за считаные минуты.

По данным инженеров лесного хозяйства Городницкого и Новоград-Волынского лесхозов стихия «сумела» уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и разрыть теплицы по выращиванию посадочного материала. По классификатору признаков чрезвычайных ситуаций гибель такого количества деревьев может быть оценена именно как чрезвычайная ситуация местного масштаба. Смерч повредил более 100 гектаров леса в Городнице.

Местные говорят, что вихрь, похожий на торнадо, двигался со стороны Емильчинского района. Там он повредил подворья, а дойдя до леса, изувечил и его.

Напомним, ранее на популярный турецкий курорт обрушился ураган – смерч перевернул автобус с людьми.