Испанский художник голым станцевал на гробнице Сальвадора Дали и разбил об неё керамическое яйцо

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В испанском городе Фигерас один из посетителей музея Сальвадора Дали устроил перформанс в честь 115-летия со дня рождения художника-сюрреалиста.

Об этом пишет BIRDinFLIGHT.

Мужчина полностью разделся, лег на гробницу Сальвадора Дали, станцевал на ней, а затем разбил об нее большое керамическое яйцо. После этого акционист оделся, собрал осколки и покинул здание музея до приезда полиции.

Автором перформанса оказался испанский художник-акционист Адриан Пино Оливера. Он и раньше устраивал подобные выступления в музеях и галереях по всей Европе. Оливера раздевался на фоне таких знаменитых работ, как «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера и «Давид» Микеланджело.

Художник называет себя «бойфрендом Венеры» и объясняет: с помощью своих перформансов он стремится, чтобы его тело «достигло того же статуса», что и произведения, перед которыми он раздевается. Недавно акционист станцевал стриптиз на шоу «Испания ищет таланты».

Ранее сообщалось, что скульптуру американского художника, сделанную из нержавейки, продали за 91 миллион долларов.

Людмила Жерновская

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