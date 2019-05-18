В Николаеве столкнулись грузовик и «Renault»: На одного из водителей составили сразу три админпротокола

В Николаеве в субботу, 18 мая, на пересечении улиц Никольская и Артиллерийская столкнулись грузовик и «Renault».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как сообщили в патрульной полиции Николаева, фура двигалась по Никольской в сторону моста, в то время «Renault» направлялся в сторону Потемкинской. Водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и при его завершении ударил легковушку.

В результате происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

При проверке автомобилей по базам данных выяснилось, что у водителя фуры отсутствует обязательный техконтроль на прицеп. Так как меньше года назад его уже останавливали за это нарушение, ему выписали админпротокол по части 4 статьи 121 («Нарушение водителем правил управления транспортным средством»), с дальнейшим изъятием водительского удостоверения. Также на него составили админматериалы по статье 124 («Нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение транспортных средств») и статье 126 («Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством»), так у него в водительском удостоверении отсутствует категория на прицепы.

На месте ДТП пробка, патрульные регулируют движение автомобилей.

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