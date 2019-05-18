В Киеве в «маршрутке» ребёнка зажало дверью – отец мальчика разбил лобовое стекло автомобиля

В Киеве в субботу, 17 мая, водитель автобуса прищемил дверью ребёнка. В ответ отец мальчика разбил лобовое стекло автомобиля.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

«На проспекте Правды,8 водитель маршрутного автобуса #102 (# AA1247AA) очень спешил и не убедился в том, что все пассажиры зашли, а потому бездумно закрыл дверцу и начал отъезжать. К сожалению, в этот момент как раз в автобус заходила мать с маленьким мальчиком. Ребенка зажало дверью, а на замечания водитель начал «отгавкиваться», что люди медленно выходят у него очень плотный график», - говорится в сообщении.

После происшествия водитель хотел уехать, однако отец ребёнка преградил ему путь. Когда тот начал ехать на него, мужчина ударил по лобовому стеклу.

Напомним, что ранее николаевские патрульные остановили «маршрутчика» за нарушение ПДД – оказалось, что он возил пассажиров пьяным.