На Николаевщине столкнулись два грузовика – одного из водителей зажало в разбитой кабине

В Первомайском районе Николаевщины днем 18 мая столкнулись два грузовых автомобиля «Mercedes Actros».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Происшествие случилось в хуторе Гаевском. В результате лобового столкновения двух грузовиков конструктивными элементами был заблокирован один из водителей. Спасатели с помощью спецоборудования освободили 24-летнего парня из разбитой машины. «Скорая помощь» доставила пострадавшего в лечебное учреждение.

Напомним, что ранее в Николаеве столкнулись грузовик и «Renault».