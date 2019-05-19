В ЮАР неизвестный напал на Шварценеггера и ударил его ногой в спину

На Арнольда Шварценеггера в ЮАР напал неизвестный мужчина. Он подбежал к знаменитому актеру со спины и ударил его ногой в прыжке. Мужчину сразу задержали.

Об этом сообщает «Левый берег».

Инцидент произошел в Йоханнесбурге, куда 71-летний актер приехал на спортивный фестиваль Arnold Classic Africa. Шварценеггер в порядке. Он сообщил, что сразу не понял, что произошло.

«Спасибо за заботу, но волноваться не о чем. Я думал, что меня затолкали в толпе, как часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда увидел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал мой Snapchat», - говорится в фейсбуке Шварценеггера.

Сам актер призывает публику обратить внимание не на напавшего на него мужчину, а на спортсменов, выступавших на фестивале, например, на мальчика в инвалидной коляске.

«Сделайте мне одолжение: вместо того, чтобы делиться видео с парнем, который хочет стать известным, посмотрите на некоторых из наших атлетов, таких как этот молодой герой, доказывающий, что фитнес предназначен для всех, кто заслуживает славы» - написал актер в Twitter.

Do me a favor: instead of sharing the video of the guy who wants to be famous, watch some of our @ArnoldSports athletes like this young hero proving that fitness is for everyone who deserve to be famous. They’re on my Snapchat. pic.twitter.com/EuMynJ7t1n — Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что Шварценеггер «испортил» кадр туристам, захотевшим сфотографироваться со Сталлоне.