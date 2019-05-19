В Тернопольской области шаровая молния залетела в летнюю кухню и взорвалась

В Тернопольской области 18 мая в селе Джурин Чертковского района шаровая молния во время грозы через систему вентиляции залетела в летнюю кухню и взорвалась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

В результате взрыва значительные повреждения получил подвесной потолок, который обвалился. К счастью, взрыв не вызвал пожара. На момент инцидента внутри здания находилось двое взрослых и пятеро детей. Всех их доставили в больницу и после осмотра медиков отпустили домой.

Напомним, что ранее на Львовщине молния попала в супружескую пару - мужчина погиб, а женщина попала в реанимацию.