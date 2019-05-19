В Южноукраинске на пешеходном переходе сбили насмерть мужчину

В Южноукраинске 18 мая в районе ледового катка на пешеходном переходе водитель «Audi» сбил насмерть мужчину возрастом около 30 лет.

Об этом сообщает издание «Гард».

По информации свидетелей, молодой человек переходил дорогу со своей сожительницей. Когда до края перехода оставалось несколько шагов, на встречную полосу на огромной скорости, идя на обгон, вылетел автомобиль «Audi». Расстояние между пешеходом и автомобилем было очень небольшим, мужчину сбили, он ударился о машину и ограждение у тротуара. Женщина успела перейти дорогу раньше. На место ДТП в течение двух минут приехала машина «скорой помощи», медики констатировали смерть пешехода.

Сотрудники Южноукраинского отделения полиции сразу же увезли водителя на освидетельствование и для принятия решения о его задержании. Также были опрошены все свидетели происшествия.

Напомним, что ранее в Первомайске водитель минивэна сбил велосипедиста.