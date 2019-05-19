В Харькове из-за взрыва гранаты погибли два человека, еще один получил множественные ранения

В Харькове ночью 18 мая из-за взрыва гранаты погибли два человека возрастом 36 и 38 лет, а третий – 35-летний мужчина попал в больницу с множественными осколочными ранениями головы и туловища.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Взрыв случился возле дома №40 на улице Двинской около 23:42. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и эксперты. Состояние здоровья третего пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

«Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее полиция задержала николаевца, который на улице пытался продать гранату.