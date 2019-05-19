В Николаеве на перегоне фура врезалась в столб – водитель говорит, что его на дороге подрезала «Toyota»

В Николаеве в воскресенье, 19 мая, на перегоне между Широкой Балкой и Жуковским кольцом вылетел с дороги и врезался в столб седельный тягач «DAF» с полуприцепом.

Об этом сообщают «Новости-N».

Как рассказал водитель зерновоза, он ехал по Богоявленскому проспекту в направлении Широкой Балки в левом ряду. Перед перекрестком с улицей Маячной большегрузный автомобиль справа опередила «Toyota RAV4». Сразу после этого водитель «Toyota» перестроился в левый ряд и резко затормозил буквально в 3-4 метрах перед «DAF». Чтобы избежать столкновения, водитель зерновоза резко затормозил и вывернул руль влево. Автомобиль пересек разделительную полосу, две полосы встречного движения, выехал на обочину и врезался в столб.

«Toyota» после произошедшего прибавила газу и уехала. Рассказ водителя «DAF» подтверждают очевидцы аварии. В результате ДТП никто не пострадал, седельный тягач получил значительные механические повреждения. Кроме того, была оборвана линия электропередач 380 вольт. В настоящее время линию восстанавливают аварийные бригады «Николаевоблэнерго».

Водитель зерновоза рассказал, что спустя полчаса после аварии к месту происшествия подъехала «Toyota RAV4» цвета «темный асфальт». Автомобиль остановился на противоположной стороне улицы, на обочине. Из него никто не выходил. Водитель предположил, что это именно тот автомобиль, который и стал причиной аварии, и обратил на него внимание полицейских. Однако когда полицейские направились к «Toyota», автомобиль быстро уехал.

Напомним, ранее на Николаевщине столкнулись два грузовика и одного из водителей зажало в разбитой кабине.