На Николаевщине неизвестные подожгли участок на территории Вознесенского лесхоза

Фото - иллюстрация В Николаевской области 18 мая произошел пожар хвойной подстилки возле села Бугское Вознесенского района. Его предполагаемой причиной мог стать поджог.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар случился на территории государственного предприятия «Вознесенское лесное хозяйство». О нем спасателям сообщили в 22:09. Спасатели совместно с работниками лесхоза погасили пожар на площади 1 гектар. Благодаря совместной и слаженной работе удалось быстро потушить огонь и не допустить его распространения на лесные насаждения.

Напомним, что ранее похожий пожар случился в Николаеве в Балабановском урочище.