Пассажирка рейса «Барселона – Киев» выпила бутылку виски и устроила дебош в самолете

В самолете «Барселона – Киев» 17 мая одна из пассажирок устроила дебош.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Александра Ефименко.

«А хотите посмотреть на то, как никогда не надо делать? Вот пожалуйста. Девушка купила в дьюти фри бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбу бортпроводников этого не делать, и решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолёте. Потому что они – иностранцы. Собственно, на видео, которое снял один из пассажиров, это четко прослеживается. По прилёту девушку ждал наряд полиции прямо у трапа», - сообщила журналистка.