В Николаеве произошел пожар в подвале пятиэтажки

В Николаеве 19 мая спасатели ликвидировали пожар в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома на проспекте Богоявленском в Ингульском районе.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 13:50 в службу спасения очевидцы сообщили, что идет дым из подвального помещения. По прибытию спасатели в составе звена газодымозащитной службы провели оперативную разведку и приступили к тушению очага огня. Концентрация дыма была очень высокой, и с помощью специального турбовентилятора пожарные проветрили помещение. В 14:36 ​​пожар на площади 10 кв.м локализовали, а в 15:04 – ликвидировали. Во время происшествия никто не пострадал, эвакуация жителей не проводилась.

Работало 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается, на месте детали происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве горел продовольственный магазин.