В Донецкой области автомобиль с семьей вылетел в кювет и перевернулся – погибли двое взрослых и ребенок

В воскресенье, 19 мая, около 22:00 на автодороге Доброполье-Лиман возле станции «Брусино» автомобиль «Infiniti», в котором находились жители Донецка, выехал на обочину и перевернулся, в результате чего погибли двое взрослых, а также ребенок.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Донецкой области.

По предварительным данным автомобиль выехал в кювет и перевернулся. В результате аварии 42-летний водитель и 40-летняя пассажирка погибли на месте. Их детей, 10-летнюю девочку и 5-летнего мальчика доставили в больницу. На следующий день, 20 мая, от полученных травм последний скончался. За жизнь девочки борются медики.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации: часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами»). Проводится досудебное расследование.

Напомним, что в Ивано-Франковской области в ДТП погибла сотрудница полиции, а её семья оказалась в реанимации.