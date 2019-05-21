Полиция разыскивает врача-хирурга, который пропал без вести в начале мая

В Николаеве полиция разыскивает пропавшего без вести Сергея Фартушняка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Фартушняк Сергей Николаевич 1971 года рождения ушел с места своего проживания 6 мая и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: рост 176-180 см, среднего телосложения, волосы короткие темные с сединой.

Был одет: в черный спортивный костюм, бирюзовую футболку, синие кроссовки.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам 8 (0512) 53-12-54, 0639-972-65-25, 099-293-02-16 или 102», – обратились в полиции.

Стоит отметить, что Сергей Фартушняк – детский хирург, работает в семейной амбулатории №5 ЦПМСП №1 на проспекте Богоявленском, 6. На форумах о нем отзываются как о хорошем враче.

Напомним, что полиция и родственники разыскивают пропавшего без вести жителя Мелитополя Антона Мишко – последний раз его видели в Николаеве.