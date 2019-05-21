На Николаевщине подожгли Балабановское лесное урочище

В Николаевской области в понедельник, 20 мая, горела хвойная подстилка в лесном урочище.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 16:50 спасателям сообщили о пожаре хвойной подстилки в Балабановском лесном урочище Государственного предприятия «Николаевское лесное хозяйство».

Прибывшие работники 5-й Государственной пожарно-спасательной части в 17:10 пожар локализовали и в 17:50 полностью ликвидировали его на площади 500 квадратных метров. Причиной возгорания стал поджог.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям пожарных огонь не распространился на большую территорию лесного хозяйства. Дополнительно к работе привлекались работники «Николаевского ЛГ», УАЗ-модуль и подручные средства. От ГСЧС к тушению привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине неизвестные подожгли участок на территории Вознесенского лесхоза.