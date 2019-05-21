На трассе на Николаевщине столкнулись внедорожник и мотоцикл – водитель последнего от полученных травм скончался

Во вторник, 21 мая, на автодороге между селами Прибугское и Галициново Витовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника «Toyota Land Cruiser Prado» и мотоцикла «Минск».

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств 50-летний мотоциклист от полученных телесных погиб на месте происшествия.

Следователи по данному факту проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть»).

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, назначено проведение экспертиз.

Напомним, что на Николаевщине разыскивают свидетелей двух ДТП, в которых погибли люди.