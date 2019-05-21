«Традиция. Будни»: В Очакове «морские котики»-резервисты отработали навыки на учениях

Ко Дню резервиста в субботу, 18 мая, на острове Майский резерв 73 морского центра спецназначения состоялись сборы, во время которых войска прыгали с парашютами, высаживались с вертолета, наступали с помощью БТР и совершали множество других операций.

Об этом сообщает NikLife.

По легенде сухопутные войска врага заняли позиции на секторе Икс. Для наступления бойцы используют парашютную систему «Крыло», одновременно с помощью прибыли водолазы на скоростных лодках и БТР-80, который также вышел из воды.

Однако сил оказалось недостаточно и к бойцам прибывают «морские котики» на вертолетах, которые спускаются вниз на канатах. Это дает окончательный перевес сил не в пользу «противника»– высота взята.

На учениях оказался и украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов, который по итогу написал атмосферный пост.

«Вечером парни прислонились к прохладным стенам каземата на первой линии, а я тихонько поиграл им на гитаре, попел, рассказал историй, былиц и небылиц, анекдотов, баек, настроили на позитивный лад после тяжёлого дня. Потому что лёгкий день был – вчера. У них в спецназе каждое Вчера легче чем Сегодня. Традиция. Будни», – написал он.

Также он рассказал, как резервисты ловили и готовили змей, которых на острове, по его словам –«тьма тьмущая».

Также ко Дню резервиста николаевский предприниматель и общественный деятель Игорь Павлов посетил мероприятия ко Дню резервиста и пообщался с командиром в/ч 1594 и его заместителями, договорившись о качественном сотрудничестве в сфере обороноспособности государства.