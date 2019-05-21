Николаевец заявил, что ему продали в магазине «Наша ряба» мясо с опарышами

Житель Николаева возмутился тем, что ему в магазине «Наша ряба» продали мясо с опарышами.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

По его словам, после того, как он нагрел еду в микроволновке, опарыши начали выползать из мяса.

Продавцы предложили ему оформить полный возврат грибов и голени и списать продукты.

В свою очередь глава Союза потребителей Украины Максим Несмиянов на своей странице в Facebook назвал произошедшее «жёстким залётом».

«Вот такую голень продают в Николаеве! И это брендовый магазин «Наша ряба»! Адрес этого уникального заведения: Николаев, улица Богоявленская, 312. Будьте осторожны! Покупателям крупно повезло не попробовать эту отраву!», - написал Несмиянов.

Также он отметил, что по словам людей, администрация магазина предложила им компенсацию в размере 500 гривен

Напомним, что ранее в Николаеве продавщица на Центральном рынке напала на журналистов, снимавших, как она продает мясо.