На Николаевищине из-за короткого замыкания на ходу загорелся «ЗАЗ» – огонь охватил всю леговушку

Во вторник, 21 мая, в Новой Одессе на ходу загорелся легковой автомобиль «ЗАЗ».

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 10:01 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре транспортного средства. Событие произошло на открытой территории вблизи улицы Маяковского. Владелец автомобиля «ЗАЗ» рассказал, что во время движения почувствовал навязчивый запах бензина, остановившись открыл капот, а оттуда вспыхнул огонь.

К месту происшествия направлены дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части. По приезду установлено, что кузов охвачен огнем. В 10:14 пожар локализован и в 10:18 ликвидирован на площади два квадратных метра. Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

От ГСЧС привлекались три человека личного состава и одна единица техники. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, что в Очакове из-за короткого замыкания на ходу загорелся «ВАЗ».