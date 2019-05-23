В Николаеве по неустановленным причинам горел частный дом

Фото: Иллюстрация из интернета В Ингульском районе Николаева во вторник, 21 мая, горел дачный дом на территории садоводческого товарищества «Путеец».

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 20:18 спасателям сообщили о пожаре на улице 1-я Железнодорожная. Прибывший дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части установил, что горит деревянный дачный дом на площади 30 квадратных метров.

Из-за плотного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. В 20:49 пожар локализовали, а в 21:40 - ликвидировали. К тушению привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Николаеве случился пожар из-за забытой на плите кастрюли.