В Испании в стенах спальни нашли огромный улей, в котором жили 80 тысяч пчел

Семья испанцев два года не могла нормально спать. Мешали 80 тысяч пчел, жившие в стене их спальни.

Об этом сообщает «Медуза».

Супруги из испанского города Гранада два года страдали от непонятного шума, раздававшегося в спальне. Сперва им казалось, что это звук чьей-то стиральной машины или кондиционера. Гул мешал спать по ночам, но испанцы ничего не могли с ним поделать – у них не получалось установить источник шума.

В конце концов супруги поняли, что жужжание, напоминающее пчелиное, раздается из самой стены. Тогда муж и жена обратились за помощью к пчеловоду. Он подтвердил их подозрения. Из стены достали огромные соты – на это ушло около семи часов. Рой состоял из более чем 80 тысяч пчел.

- Не понимаю, как они так жили в течение двух лет, - прокомментировал пчеловод.

Он считает, что насекомые поселились в стене из-за климатических изменений.

- Деревьев стало меньше, вот они и селятся в местах, которые кажутся им роскошными апартаментами, - добавил пчеловод.

Напомним, ранее сообщалось, что на острове в Индонезии нашли самую большую пчелу в мире.