«Возникли сомнения в подлинности документа», – директор николаевской фирмы-перевозчика о конфликте «маршрутчика»и пассажирки

Скриншот видео Водитель маршрутного такси №16, который начал словесный конфликт с женщиной-льготницей, утверждает, что у него возникли сомнения в подлинности льготного удостоверения пассажирки.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал руководитель фирмы-перевозчика «ТФТ» Александр Денисенко.

Александр Денисенко сказал, что уже пообщался с водителем этого маршрутного такси. Мужчина утверждает, что женщина уже не первый раз ездит этим маршрутом, и он усомнился в том, что она имеет подлинное удостоверение, поскольку документ был в ненадлежащем состоянии, о чем ей неоднократно говорил и просил привести их в порядок и поменять.

– У него возникли сомнения в подлинности фотографии, которая вклеена в удостоверение, и в самом документе – невозможно прочитать ни категорию льготы, ничего, все размазано, растерто. Он сказал: «Я ей который раз уже говорю, чтобы она поменяла документы и привела в порядок». Я так понял, что на видео мы видим конфликт в разгаре, не с самого начала, – рассказал директор «ТФТ».

– Ограничился беседой с ним. Я не вижу такой вины в том, что он отказал в льготном проезде, потому что отказ подразумевает, что человека высаживают с автомобиля или берут деньги за проезд. Он не сделал ни того, ни другого. Факт в том, что она проехала, – отметил он.

Кроме этого, директор фирмы-перевозчика призвал пассажирку к ним обратиться, чтобы выяснить все обстоятельства данного инцидента.

– Сомнения присутствуют всегда. Было бы хорошо, чтобы женщина предоставила удостоверение, чтобы выяснить – либо у женщины с удостоверением все в порядке и водитель слукавил, либо правда есть некие претензии с удостоверением. Если женщина хочет добиться справедливости, может водителя и накажем по полной строгости, если у него не было оснований начинать этот разговор, – сказал Денисенко.

Напомним, как в Николаеве водитель маршрутного такси №52 отказался провезти мужчину по удостоверению участника боевых действий. Позже в управлении транспорта Николаева рекомендовали ЧП «ПиК» уволить этого водителя.