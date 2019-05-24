В Харькове прохожий пытался поймать ребёнка, который выпал с шестого этажа, смягчив ему удар

В Харькове в четверг, 23 мая, прохожий пытался поймать ребёнка, который выпал из окна балкона на шестом этаже, тем самым смягчив удар.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительным данным, 2-х летний мальчик, проснувшись утром, пока его родители и 6-летний брат спали, решил поиграть на балконе. Одна из игрушек перелетела через перила. Ребенок залез на подоконник, потянулся за ней и, не удержав равновесие, выпал из балконного окна шестого этажа.

Благодаря действиям 50-летнего прохожего, который попытался подхватить ребенка, мальчик остался жив. Его доставили в больницу скорой неотложной помощи и прооперировали. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает. Состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.

Факт события внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Житомире маленький ребёнок выпал из окна 9-го этажа и остался жив.