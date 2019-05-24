На Николаевщине спасатели потушили пожар летней кухни и предотвратили взрыв газового баллона

В четверг, 23 мая, в поселке Кривое Озеро спасатели ликвидировали пожар летней кухни и предотвратили взрыв газового баллона.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 9:38 на пункт связи 18-й Государственной пожарно-спасательной части поступила информация о пожаре летней кухни на территории частного домовладения по улице Калантирський.

Для тушения пожара направлено дежурное отделение подразделения. Как выяснилось, пожар возник вследствие нарушения хозяйкой правил пожарной безопасности при эксплуатации газовой плиты. Спасатели вынесли из задымленного помещения газовый баллон и предотвратили взрыв. В 9:46 пожар площадью четыре квадратных метра локализован, в 9:52 – ликвидирован.

Благодаря слаженной работе пожарные спасли здание от уничтожения огнем и предотвратили распространение огня на расположенный рядом жилой дом.

От ГСЧС привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, как в Донецкой области в квартире многоэтажки взорвался газовый баллон.