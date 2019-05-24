Директора КОПа Николаева хотели накормить маргарином и сосисками, и вынуждали уволиться

В пятницу, 24 мая, в Заводском районном суде Николаева группа возмущенных жителей Николаева хотели накормить директора комбината общественного питания Глеба Новоторова маргарином и дешевыми сосисками, а также вынуждали его написать заявление об увольнении.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Николаевец Денис Жело на своей странице в Facebook опубликовал также фотографию, сделанную еще до входа в здание суда.

«Привезли «вкусный и питательный» завтрак директору Комбината общественного питания Глебу Новоторову) Если он считает, что наши дети могут есть подобное дерьмо, то думаю они и сам это с удовольствием употребит)», – написал он.

В коридоре в здании суда разметили плакат с надписью «Новоторов, хватит травить наших детей! Вон из Николаева». На нем положили колбасные изделия, маргарин и сыр.

На вопрос жителя города Александра Дяченко Глебу Новоторову о том, признает ли он свою вину в том, что дети питались некачественными продуктами, директор КОПа ответил отрицательно. Помимо этого, Новоторов негативно ответил на вопрос касательно того, хочет ли он покинуть занимаемую им должность. Также ему предлагали на месте написать заявление об увольнении, однако Новоторов отказался это делать.

Отметим, что для охраны правопорядка на место также прибыли сотрудники полиции.

Видеотрансляцию с места инцидента вел Александр Дяченко на своей странице в Facebook.

После этого возмущенные горожане отправились к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу требовать увольнения Новторова. Однако, как рассказал накануне Сенкевич в комментарии журналистам, 24 мая будет большое количество мероприятий, в связи с чем он будет отсутствовать на рабочем месте.

Как известно, 22 марта Заводский райсуд Николаева повторно отстранил от должности директора КОПа Глеба Новоторова до мая из-за скандала по некачественному питанию детей в детских садах и школах.14 мая Заводский райсуд Николаева избрал подозреваемому в служебной халатности Новоторову меру пресечения в виде личного обязательства.

Позже Николаевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об отстранении Глеба Новоторова с должности директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также ранее в Николаеве проверили качество питания в двух садах и школе – работники пищеблоков говорят, что не догадывались о качестве масла.

Также напомним, что ранее николаевская полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием, среди которых и директор КОПа. В полиции отметили, что местонахождение подозреваемых не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию.

При этом, директор коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеб Новоторов заявил, что находится в Украине и собирается встретиться со следователем.

Кроме этого, стало известно, что николаевский КОП повторно закупил масло у фирмы, которая фигурирует в «маргариновом скандале».