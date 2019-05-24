На ближайшие часы и до конца завтрашнего дня в Николаеве объявили штормовое предупреждение

В Николаеве в ближайшие часы и до конца завтрашнего дня ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, по данным Украинского гидрометеорологического центра в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 24 мая и в течение суток 25 мая в Николаеве и области ожидаются гроза, сильный дождь, местами град, порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что Департамент ЖКХ Николаева заплатит «ЭЛУ Автодорог» 3,2 миллиона гривен за ремонт ливневок.