Две фирмы заблокировали начало миллиардных торгов на строительство бетонной трассы Н-14 на Николаевщине

Две фирмы заблокировали начало торгов на определения подрядчика для строительства бетонной трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» стоимостью более миллиарда гривен, которые должны были начаться 23 мая.

Об этом свидетельствует соответствующая информация в системе публичных закупок «ProZorro».

17 мая в Антимонопольный комитет Украины подало жалобу ООО «Альтис-Констракшн». В этой фирме считают, что к ним применили дискриминационные условия конкурса, что стало причиной отстранения от участия в аукционе. По мнению заказчика, они не предоставили документальное подтверждение наличия техники для строительства подобной дороги.

А 18 мая жалоба в АМКУ поступила от фирмы «Полтавадорцентр» – в этой фирме также посетовали на свое отстранение, которое считают также дискриминационным, но просят АМКУ отменит допуск и двух других участников торгов: ООО «Альтком» и ООО «Ростдорстрой».

Первую жалобу АМКУ рассмотрит 30 мая, а вторую – 31 мая.

Отметим, что «Альтис-Констракшн» входит в корпорацию «Альтис-Холдинг» Александра Глимбовского – тестя Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу.

ПП «Полтавадорцентр» принадлежит Славику Асланяну, а директор – Гарник Петросян.

Напомним, как в апреле глава ОГА Алексей Савченко сообщал, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области получила все необходимые разрешения на выполнение строительных работ на участках трассы Н-14 «Николаев – Кропивницкий». До этого также была попытка заблокировать этот тендер, но Антимонопольный комитет Украины отказал фирме, которая подала жалобу.

Также напомним, как в прошлом году Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября 2018 года после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября 2018 года в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.