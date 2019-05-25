В Нотр-Дам среди обломков нашли статую золотого ангела, уцелевшую во время пожара

В Париже обнаружили одного из четырех позолоченных ангелов (херувимов), которые украшали поперечный неф собора Парижской Богоматери. Скульптура найдена среди обломков.

Об этом сообщают «Буквы» со ссылкой на газету «La Tribune de l'art».

Ангел не просто уцелел, но и находится в достаточно хорошем состоянии. Статуя датируется 1728-1729 годами. Архитекторы надеются, что остальные три херувима также уцелели и их найдут в обломках, которые еще предстоит отсортировать.

Кроме того, полностью сохранилось полотно итальянского живописца Лодовико Карраччи, что висело на стене одной из башен собора.

Напомним, что во время пожара в Нотр-Даме капеллан спас Святые Дары и Терновый венец Иисуса.