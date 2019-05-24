На Николаевщине из-за замыкания загорелся «Opel»

Возле села Черноморка Очаковского района Николаевщины 24 мая спасатели потушили пожар автомобиля «Opel Kadett», стоявшего на обочине.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что дым идет из-под капота. Благодаря действиям пожарных возгорание ликвидировали на площади 2 кв.м. Причина возгорания – короткое замыкание электросети. К тушению привлекалось 5 человек личного состава, 1 единица техники и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за короткого замыкания на ходу загорелся «ЗАЗ».