В центре Николаева лимузин «Hummer» с выпускниками попал в ДТП

Вечером в пятницу, 24 мая, на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской в Николаеве произошло ДТП с участием лимузина «Hummer» и кроссовера «Renault Duster».

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Оба автомобиля поворачивали с улицы Московской направо, на проспект, в направлении улицы Садовой. При этом водитель «Hummer», принимая во внимание габариты лимузина, начал поворачивать чуть ли не со встречной полосы и, тем не менее, буквально «вытолкал» на тротуар ехавший справа от него «Рено».

В результате ДТП никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Сразу после аварии из лимузина начали выпрыгивать юноши и девушки с лентами «Выпускник» на груди. В общей сложности выпускников из автомобиля вышло более десяти. По всей видимости, лимузин был арендован родителями выпускников одной из школ для обслуживания выпускного вечера.

Напомним, что в 2014 году на этом же перекрестке лимузин «Chrysler Bentley» протаранил «Daewoo Lanos».