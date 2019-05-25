В Николаеве из-за сильного ливня затопило улицы

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В субботу, 25 мая, в результате сильного ливня часть улиц в центре Николаева оказались затоплены.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В частности, на пересечении улиц Никольская и Лягина ливневки просто не смогли справиться с обрушившимся объемом воды, из-за чего проезжая часть оказалась залита водой.

При этом не всем машинам удается проехать. Некоторые сворачивают в сторону Адмиральской, чтобы не ехать по залитой водой улице.

Аналогичная ситуация сложилась и на пересечении улиц Соборная и Большая Морская.  

Как известно, до конца сегодняшнего дня ожидается ухудшение погодных условий

Анатолий Чубаченко

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