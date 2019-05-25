На Бали произошло извержение вулкана Агунг

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На острове Бали в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг.

Об этом сообщило The Associated Press со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.

Отмечается, что извержение продолжалось около четырех с половиной минут. Поток лавы распространился на расстояние около 3 км от кратера вулкана, а девять близлежащих деревень оказались покрыты пеплом.

Власти Индонезии не стали повышать уровень опасности в районе вулкана, данные о жертвах и пострадавших не поступали.

Из-за выброса вулканического пепла четыре рейса, направлявшихся в международный аэропорт Бали, перенаправили в другие аэропорты, а пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, отменили.

Напомним, в начале марта в Мексике проснулся крепнейший в мире вулкан.

Анатолий Чубаченко

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