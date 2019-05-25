На Эвересте образовалась рекордная очередь альпинистов – десять человек уже погибли

Этой весной власти Непала выдали рекордное количество разрешений на покорение всеми желающими Эвереста, что привело к образованию огромных очередей под конец сезона.

Об этом со ссылкой на AFP сообщает «112.UA».

Согласно сообщению, их выдали всего более 380.

Так, 22 мая на вершину горы пытались подняться более двухсот человек, что спровоцировало длинные очереди к подъему — в частности, один из альпинистов ждал своей очереди 12 часов.

Но хуже всего то, что из-за проведения длительного времени в горах увеличивается риск обморожения, высотной болезни и даже смерти.

По информации издания, 23 мая в очереди при подъеме на вершину от истощения умерли трое индийских альпинистов и австриец.

Днем ранее американец и индиец погибли из-за горной болезни, до этого ирландец упал и разбился насмерть.

Сегодня же BBC сообщило о смерти альпиниста из Великобритании. Так, число погибших при восхождении на вершину Эвереста за неделю увеличилось до десяти человек.

Напомним, ранее сообщалось, что китайские власти временно закрыли для альпинистов базовый лагерь на горе Эверест в Тибете в связи с тоннами мусора, оставленными десятками тысяч туристов.