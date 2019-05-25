Возле острова Березань спасатели собрали 107 артснарядов и взорвали их

Спасатели контролированным взрывом уничтожили 107 боеприпасов эпохи минувших войн, которые обнаружили в районе острова Березань в Николаевской области.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Плановые работы по приведению в безопасное состояние акватории Черного моря вблизи острова Березань и прилегающей береговой зоны группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения проводила с 20 по 24 мая.

При обследовании морского дна площадью 1,7 гектар на обнаружили, транспортировано на берег и уничтожили путем контролируемого подрыва 107 взрывоопасных предметов времен прошлых войн: 28 артиллерийских снарядов калибром 45 мм, 58 штук 76 мм, шесть – 152 мм и 15 взрывателей.

«Работы по очистке водных акваторий Николаевщины – это важное направление деятельности нашей Службы. Они проводятся ежегодно, начиная с ранней весны и до осени, пока позволяют погодные условия. Поэтому в преддверии летнего сезона, проведена очередная работа по уничтожению опасных находок, чтобы обезопасить людей во время отдыха», – отметил начальник ГУ ГСЧС Никоалевской области Максим Грицаенко.

Напомним, как на Николаевщине мужчина искал металлолом и наткнулся на 1622 боеприпаса.