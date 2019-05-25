В Николаеве после ливня провалилась часть плитки на Нижнем БАМе

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1408 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(844)   

В Николаеве после сильного дождя в субботу, 25 мая, провалилась часть плитки на Нижнем БАМе.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

После обильных осадков обвал образовался у берега реки возле столбиков для швартовки. Сейчас место обвала загородили металлическим заборчиком и предупредительной лентой.

Отметим, что сейчас на набережной проходит «Николаев RIVER fest» и перед местом обвала находится сцена.

Напомним, как градсовет Николаева отправил на доработку проект по реконструкции Флотского бульвара со смотровой площадкой, лифтом и причалом.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия