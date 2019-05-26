В оккупированном Севастополе горел дельфинарий – животных успели эвакуировать

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В Севастополе утром в субботу, 25 мая вспыхнул пожар в дельфинарии на набережной Корнилова, животные не пострадали.

Об этом сообщает местное «управление МЧС».

Огонь уничтожил кровлю и часть инфраструктуры дельфинария и распространился на прилегающие к нему сувенирные магазины.

«По прибытию первого подразделения было установлено, что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Спасатели приступили к тушению пожара, защите смежных помещений и эвакуации материальных ценностей», – говорится в сообщении.

Двух дельфинов эвакуировали в безопасный водоем. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Тарас Леонтян

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